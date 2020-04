MONTERIZOS consultó sobre las problemáticas que se generaron en el plano penal durante la cuarentena, las consecuencias por no acatar la disposición de aislamiento, la nueva prórroga por el Código Penal Procesal y cómo sigue funcionando el Poder Judicial durante la pandemia. Los monterizos siguen cometiendo delitos y la justicia no tiene cuarentena.

Desde el momento en que salió el Decreto en el cual se ordena el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el estado provincial sacó el decreto pertinente en el cual adhirió al mismo. Así también el Poder Judicial comenzó a trabajar desde el 20 de marzo de manera remota con el uso de telefonía celular, recibiendo las presentaciones vía WhatsApp o vía mail.

La distribución en el Centro Judicial Monteros se organizó en dos turnos, en los primeros 10 días estuvo en actividad el juzgado de Instrucción Penal, a cargo de Mario Velázquez en lo penal y en lo civil, el juzgado de Familia y Sucesión, con la dra. Mariana Rey Galindo.

Frente a la extensión de la cuarentena se comenzó a utilizar el sistema informático del Sistema Judicial denominado SAE, «esto posibilitó que los jueces pudieran ingresar en la historia de la causa, si fuera esta vieja, o si es nueva poder ingresarla de manera virtual. Además el protocolo que se sigue con toda causa que se inicia se respeta, es decir que los pasos por mesa de entrada, registro de fecha y hora y las subsiguientes medidas mantienen su orden, pero vía WhatsApp» detalló Velázquez.

Sin embargo, hizo la salvedad, que no todos los juzgado presentan las mismas características de trabajo, por las particularidades a las que se aboca cada uno. En el caso del Juzgado en lo Penal, todos los hechos que acontecen y que se enmarcan en la figura de delito, la fiscalía de turno debe actuar de inmediato, por ejemplo, «quien violó la cuarentena, se documenta, se requiere la detención», como consecuencia de la violación a las disposiciones nacionales. «Aquí en Monteros ha sucedido y se han ordenado varias detenciones en el marco del COVID-19». El juez reflexionó sobre estar viviendo en cuarentena e indicó «al mismo tiempo que estamos actuando, estamos escribiendo esta historia.

Los jueces, secretario y prosecretarios están trabajando al 100%, mientras que hay una guardia pasiva que están a disposición por si se los requiere. Mientras que el personal accesorio: mesa de entrada, notificadores, oficina de Violencia Doméstica, médicos, choferes se encuentran también afectados, para que el sistema pueda seguir funcionando.

«Obvio que no es el mismo ritmo que cuando todos los abogados están ejerciendo sus funciones, por ejemplo un accidente de tránsito sin víctimas del mes de marzo, no tendrá trámite por no ser urgente, comparado con otras causas en donde hay muertos por accidentes».

¿Los monterizos cumplen o no la cuarentena?

«Si. Son menos los casos de los que no cumplen. Tucumán cuenta con una alta densidad poblacional, lo que implica movilidades masivas. Pero también ocurre que no todos viven la misma realidad; porque están los que consiguen el pan de manera diaria y tienen la necesidad de alimentarse y salir a buscarlo. Esto nos modificó la forma de vivir de un día para el otro».

¿Qué ocurre con las personas que fueron aprehendidas en la calle por incumplir la cuarentena?

Después de las 16:00 horas solamente pueden transitar aquellas personas que estén trabajando o se trasladan o regresan del mismo, en estos casos deben llevar consigo la documentación que acredite dicha situación. En el caso de emergencias médicas, la persona afectada o alguien que acompañe a la misma, no requiere de ningún papel, pero sí de su identificación.

Pero si la policía encuentra a un/a ciudadano/a en la calle, quien no pude dar cuenta de sus motivos, se traslada a la comisaría, en donde se registra en carácter de aprehendido, se le hace conocer sus derechos e informa que se le iniciará una causa, en el orden del articulo 205 del Código Penal.

Cada una de estas aprehensiones pasarán luego a la fiscalía de turno. Si en el protocolo de procedimiento dentro del Centro Judicial, el juez solicita que la persona sea detenida, entonces su estado cambia. «Hay algunos defensores que hicieron la propuesta de una salida alternativa para la persona que cometió el delito, para que no sea enjuiciado, el cual consiste en una reparación», entre estas medidas, las que más fuerte resuenan es que se realicen trabajos comunitarios una vez que termine la cuarentena.

Desde el fuero penal todas las situaciones que surgen día a día y que implique un delito, y que requieran órdenes judiciales, se realiza bajo el estricto protocolo que el sistema tiene, es por eso que el juez advierte «ordené allanamientos, detenciones, como también cese y prórroga de prisiones, se trataron causas de tentativa de homicidio, u homicidios, abusos sexuales. Aquí no se puede dar suspensión al trámite», aún en el contexto de pandemia en el que se encuentra la comunidad.

Aumento de la violencia familiar y vecinal en Monteros

Los conflictos de violencia de género, o intrafamiliar son resueltos según las características de los casos. El trabajo puede ser competencia tanto del Juzgado de Familia y Sucesión como del Penal. Si son situaciones de amenaza, golpes (en este caso se contemplan diferentes grados), el Juzgado de Familia y Sucesión toman las primeras medidas, que pueden ser de depósito, exclusión del hogar o restricción de acercamiento, y resolver situaciones colaterales de estas disposiciones. Pero también tiene injerencia el Fuero Penal en relación a acciones graves y que ya requiera la privación de la libertad de quien cometió un delito.

Dada la particularidad de la cuarentena, el juez reconoce que la labor a requerido que desde su juzgado, «deba emitir una veintena de restricciones perimetrales, algunos depósitos de persona también, así también lo tuvo que hacer el Juzgado de Familia».

Un detalle que destacó Velazquez tiene que ver con conflictos en los barrios, «Estamos viendo también conflictos vecinales, violencia entre familias que por diferentes motivos iniciaron una discusión y terminaron en peleas, por las cuales se ordenaron detenciones».

¿La cuarentena permitirá o no la aplicación del Código Procesal Penal?

Otro de los puntos sensibles es la aplicación o no del nuevo Código Procesal Penal, que debía comenzar a regir el 4 de mayo. Velázquez expone una serie de problemáticas, que no solo tiene que ver con la pandemia.

«Creo que en los próximos días habrá un período de prórroga, porque entiendo que no están dadas las condiciones para que comience en la fecha dispuesta». Pero los motivos no tiene que ver solo con el contexto por el virus, sino que el juez expuso una serie de interrogantes que permanecen sin respuestas: «¿Qué pasará con las causas que están en trámite? ¿van a existir fueron residuales? ¿Si existieran, serán en Monteros y Capital o solo en Capital? ¿ Las causas de Montero serán remitidas a otra unidad jurisdiccional? «Esto no está resuelto».

Velázquez explicó en qué etapa se encuentra el Centro Judicial entorno a la aplicación del Código Penal: «Estamos en un período de transición, desde antes de la pandemia, se había iniciado (en marzo) con la capacitación al personal que iba a conformar la oficina de Gestión de Audiencia, y la sala de audiencia civil, donde se realizarían las audiencias públicas, se encontraban en proceso de ser equipada con las cámaras de grabación correspondientes.

Si se toma como parámetro lo que ocurrió en Concepción sobre las causas, el sistema debería considerar todas aquellas que ingresen desde las 00:00 de la fecha pautada para el inicio de la aplicación del Código Penal, como también las que estén en proceso. «Pero la realidad es que no sabemos si se hará aquí también y en Capital».

Por último, el juez si bien reconoce que la pandemia retrasa la aplicación del Código, dejó en claro que Monteros recorre ya el camino del cambio rotundo y una de ellas tiene que ver con la obra edilicia para el nuevo sistema. Velázquez se refiere aquí a lo que será el Anexo 3; un edificio de más de 1400 m², «con 5 pisos, donde se concentrará todo lo referido al nuevo Código Procesal Penal». El estimativo de construcción de la obra es de 12 meses, con una prórroga de 6 meses más y un presupuesto de casi $150 millones. «Pero la licitación arrancó una semana antes de que se decretara la cuarentena y por eso quedó paralizado, pero todo se reactivará».