Nuevamente el country Los Azahares ocupa el centro de las miradas. Y otra vez por un hecho indignante: otro prepotente más que maltrata y amenaza a guardias de seguridad por el simple hecho de hacer respetar la cuarentena. Así como el médico homeópata Ernesto Prebisch, el funcionario del Poder Judicial de Tucumán, Alejandro Vallejo increpó, insultó y amenazó con armarle una causa judicial a un guardia que le tomó una foto mientras hacía actividad física por las calles internas del barrio privado.

“Escuchenmé, porteros. ¿Por qué no se preocupan a cuidar el country? No me rompan el pingo, por favor les pido. Así. Y si te lo tengo que decir de frente, te lo voy a decir de frente. Al que ha pasado recién (un guardia), que a ese lo tengo entre cejas, lo voy a hacer correr pal pingo a ese. Le voy a armar una causa penal y lo voy a hacer correr pal pingo. Así que pido, por favor, no me rompan el pingo. Dediquensé a cuidar, a informar quién viene y a levantar la barrera; nada más. Lo que pase adentro es problema mío como propietario. ¿Estamos? Nada más, gracias”. De esa forma, Vallejo, quien es prosecretario del Juzgado Correccional en lo Penal II, advertía a los guardias de turno sobre su futuro en caso de tomar algún tipo de medida correctiva.

El 6 de abril pasado, mediante resolución judicial, el Centro Judicial Capital instó a todas las empresas de seguridad privada a informar bajo apercibimiento de ley toda violación de las medidas contra la pandemia del Coronavirus, lo que incluye, entre otras cosas, la realización de actividades deportivas al aire libre.

A Vallejo no le bastó con amenazar a los guardias, también se comunicó con el administrador del barrio para demandarle el cambio inmediato de los agentes de seguridad bajo amenaza de hacerlo despedir a él también si no cumplía con el mandado: “Escuchame, administrador. A ver. O me cambiás los porteros que hay o si no te voy a seguir molestando a vos hasta hacerte correr pal pingo a vos. ¿Estamos? O me cambiás, porque ya no puede ser que yo no pueda salir a la calle a buscar mi perro porque ya piensan cualquier cosa. Te pido por favor decile a tus porteros que no se metan conmigo; nada más te pido”.

Los audios de los insultos y las amenazas del propietario a los guardias del barrio privado ya circulan en infinidades de grupos de WhatsApp. Son los que exponemos, a continuación:

La Justicia investiga al funcionario

El funcionario de la Oficina de Oficiales de Justicia de los Tribunales provinciales, Alejandro Vallejos, quedó en el ojo de la tormenta luego de protagonizar un polémico episodio con unos de los guardias del country donde reside.

Ahora, la Justicia lo está investigando por incumplir el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y por haber amenazado al empleado del lugar. Según se informó, la causa quedó en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira, quien investigará el hecho.

El funcionario judicial de Los Azahares pidió disculpas

Sólo salí a buscar mi perro salchicha que se había escapado de mi casa. Estaba en la vereda del country y no violé el aislamiento dispuesto por el presidente”, explicó el hombre sobre la foto y los audios posteriores dirigidos a los trabajadores de seguridad y el administrador del barrio privado.

“Tengo muchas multas en Los Azahares por la conducta de mi perro. Es un mini salchicha. Se me escapó y salí corriendo a buscarlo. Entonces apareció un portero en moto y me dijo que no podía estar afuera, aunque yo me encontraba en la puerta de mi casa y adentro del country. Le grité que estaba buscando el perro y, cuando me di vuelta, vi que me había sacado una foto. Yo le hice un gesto de que parara y él se fue. Luego volví a mi casa”, contó Vallejo que luego se refirió a la grave amenaza de “armar una causa penal” a los trabajadores para hacerlos despedir.

“En los audios me sobrepasé porque no soy nadie para armar una causa penal a alguien”, se defendió en La Gaceta, donde también denunció una persecusión: “me siento perseguido por los guardias: ya tuve problemas antes. Me están buscando la vuelta. Quise decir que les iba a hacer una denuncia penal. Estaba muy enojado y trataba de evitar una nueva multa. Mi perro es pícaro y pillo, y se escapa por cualquier agujero. Pido disculpas de nuevo”, finalizó.

Con información de El Tucumano y La Gaceta