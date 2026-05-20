Fechas de cobro de Asignación Universal por Hijo para junio del 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario con las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH) en junio de 2026. El cronograma fue organizado según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

En junio, la Asignación Universal por Hijo tendrá un aumento del 2,58%. Esto se debe a que la movilidad mensual de Anses está basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Cronograma de cobro de la Asignación Universal por Hijo

De acuerdo con el calendario oficial de Anses, las fechas de pago de la Asignación Universal por Hijo en junio de 2026 serán las siguientes:

Lunes 8 de junio: DNI terminados en 0.

Martes 9 de junio: DNI terminados en 1.

Miércoles 10 de junio: DNI terminados en 2.

Jueves 11 de junio: DNI terminados en 3.

Viernes 12 de junio: DNI terminados en 4.

Martes 16 de junio: DNI terminados en 5.

Miércoles 17 de junio: DNI terminados en 6.

Jueves 18 de junio: DNI terminados en 7.

Viernes 19 de junio: DNI terminados en 8.

Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9.

Las liquidaciones para titulares de la Asignación Universal por Hijo estarán disponibles desde el lunes 8 de junio de 2026 en Mi Anses. Para consultarlas, los beneficiarios deberán ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Monto de la Asignación Universal por Hijo en junio de 2026

En junio de 2026, la prestación aumentará a $144.932 por menor de edad. Sin embargo, Anses continuará reteniendo el 20% a la mayoría de los beneficiarios hasta la presentación de la Libreta. Por esta razón, el pago directo mensual será de $115.945,60 y la retención ascenderá a $28.986,40.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad, el monto total se elevará a $471.915. Luego de aplicarse la retención, el pago directo será de $377.532 y el importe retenido alcanzará los $94.383.

No obstante, algunas familias cobran el 100% de la prestación. Esto sucede cuando Anses y el Ministerio de Salud verifican automáticamente los controles sanitarios y el calendario de vacunación de niños de hasta 4 años inclusive.

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo también acceden automáticamente a la Tarjeta Alimentar. Conforme a la Resolución 161/2026, los montos del subsidio alimentario serán de $72.250 para familias con un hijo, $113.299 para aquellas con dos hijos y $149.425 para hogares con tres o más hijos.

Además, las familias con niños de hasta 3 años cobran el Complemento Leche del Plan de los Mil Días. En junio de 2026, este beneficio aumentará a $54.665.

En consecuencia, una familia con un hijo percibirá $188.195,60 sumando la AUH al 80% y la Tarjeta Alimentar. Si además cobra el Complemento Leche, el ingreso total ascenderá a $242.860,60.