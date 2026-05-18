Se habilitó la preinscripción al 2° Congreso Provincial de Alfabetización: todos los detalles a tener en cuenta

Desde hoy, los docentes tucumanos ya pueden realizar la preinscripción para participar del 2° Congreso Provincial de Alfabetización, Innovación y Vínculos, que se desarrollará del 1 al 5 de junio en distintas sedes de la provincia.

Un detalle a tener en cuenta es que, la preinscripción puede realizarse de manera virtual o presencial. El el caso de esta última, el cronograma es el siguiente:

18 de mayo: San Miguel de Tucumán – Hotel Catalinas (Turno mañana: COM 5992 y 5993 / Turno tarde: COM 5994 y 5995).

19 de mayo: San Miguel de Tucumán – Hotel Catalinas (Turno mañana: COM 5996 y 5997 / Turno tarde: COM 5998 y 5999).

20 y 21 de mayo: Aguilares – Polideportivo Monseñor Herrera (Turno mañana COM 6000 / Turno tarde COM 6001).

22 de mayo: Alderetes – Club Social y Deportivo Villa de Alderetes (Turno mañana COM 6002 / Turno tarde COM 6003).

Destinatarios: todos los cargos, niveles, áreas y modalidades educativas

El congreso, bajo el lema “Conectar para Enseñar”, constituye una política de formación docente continua que reconoce al educador como protagonista activo en la construcción colectiva del conocimiento. No se trata de un evento aislado, sino de un proceso que incluye la selección previa de trabajos en ateneos territoriales y culmina en un encuentro central de cinco días.

Los ejes principales son:

Recuperar aprendizajes fundamentales (lectura, escritura y matemática).

Reconstruir vínculos escolares.

Reflexionar sobre innovación tecnológica.

La propuesta incluye conferencias magistrales, paneles, talleres, mesas de buenas prácticas y conversatorios con familias, reconociendo que el acompañamiento desde el hogar es clave en la formación de niños y jóvenes.

Ya con el inicio de la preinscripción, antes de las 8 de la mañana, se registraron comisiones completas, lo que recuerda que los cupos son limitados por sede.

Link de ingreso a la preinscripción: https://congreso.educaciontuc.gov.ar/inscripcion