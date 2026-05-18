lunes 18 de mayo de 2026
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18 May 2026

La calle 25 de Mayo en 3ra cuadra amaneció cortada: los motivos

Corte de calle en 25 de Mayo, 3ra cuadra, por obra de remodelación urbana a cargo de la Municipalidad de Monteros.

La gestión de gobierno local informa a los vecinos y conductores que, a partir del dia 18 a las 8:00 y mientras duren los trabajos, permanecerá cortada al tránsito vehicular la 3ra cuadra de calle 25 de Mayo.

El corte se debe a la continuidad de la obra de remodelación urbana que se estará ejecutando en el sector, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y los espacios públicos de la zona.

Desde la entidad solicitan circular con precaución y utilizar vías alternativas. El tránsito peatonal estará habilitado con las debidas medidas de seguridad.

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