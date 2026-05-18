Política 18 May 2026
La calle 25 de Mayo en 3ra cuadra amaneció cortada: los motivos
Corte de calle en 25 de Mayo, 3ra cuadra, por obra de remodelación urbana a cargo de la Municipalidad de Monteros.
La gestión de gobierno local informa a los vecinos y conductores que, a partir del dia 18 a las 8:00 y mientras duren los trabajos, permanecerá cortada al tránsito vehicular la 3ra cuadra de calle 25 de Mayo.
El corte se debe a la continuidad de la obra de remodelación urbana que se estará ejecutando en el sector, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y los espacios públicos de la zona.
Desde la entidad solicitan circular con precaución y utilizar vías alternativas. El tránsito peatonal estará habilitado con las debidas medidas de seguridad.