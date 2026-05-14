jueves 14 de mayo de 2026
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14 May 2026

El sol estará este jueves también 😁

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas se presentarán con nubosidad variable. Las probabilidades de lluvias para las próximas 48 horas es cero. Sin embargo, para el sábado se esperan algunos chaparrones, las posibilidades son de un 40%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 87%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad es de 10 km/h.

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