El sol estará este jueves también 😁

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas se presentarán con nubosidad variable. Las probabilidades de lluvias para las próximas 48 horas es cero. Sin embargo, para el sábado se esperan algunos chaparrones, las posibilidades son de un 40%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 87%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad es de 10 km/h.