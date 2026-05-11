Scaloni confirmó la prelista de 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026
Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026. Lionel Messi lidera la nómina rumbo a la defensa del título mundial.
Copete:
La AFA oficializó la nómina preliminar elegida por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Hay diez futbolistas del fútbol argentino.
La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes la prelista de 55 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.
La nómina preliminar será reducida en las próximas semanas hasta quedar conformada por los 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la máxima competencia del fútbol mundial, donde el conjunto albiceleste defenderá el título conseguido en Qatar 2022.
Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi encabeza la lista de convocados, acompañado por gran parte de la base campeona del mundo y varios jóvenes que vienen teniendo protagonismo tanto en Europa como en el fútbol argentino.
Entre los citados aparecen diez jugadores del torneo local. River Plate aporta seis nombres: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Mientras que Boca Juniors suma cuatro futbolistas: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.
También fueron incluidos Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos de Racing Club, quienes ya habían sido considerados anteriormente por el cuerpo técnico.
La planificación de la Selección indica que los jugadores comenzarán a arribar al predio de Ezeiza una vez concluidas sus respectivas competencias. Posteriormente, el plantel viajará hacia Kansas, donde realizará la concentración durante la Copa del Mundo.
Antes del debut oficial, Argentina afrontará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras y el 9 frente a Islandia, ambos en territorio estadounidense.
El estreno en el Mundial será el 16 de junio ante Argelia por la primera fecha del Grupo J.
La prelista completa de 55 jugadores de la Selección Argentina
Arqueros
- Emiliano Martínez – Aston Villa
- Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella
- Juan Musso – Atlético de Madrid
- Walter Benítez – Crystal Palace
- Facundo Cambeses – Racing Club
- Santiago Beltrán – River Plate
Defensores
- Agustín Giay – Palmeiras
- Gonzalo Montiel – River Plate
- Nahuel Molina – Atlético de Madrid
- Nicolás Capaldo – Hamburgo SV
- Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise
- Lucas Martínez Quarta – River Plate
- Marcos Senesi – Bournemouth
- Lisandro Martínez – Manchester United
- Nicolás Otamendi – Benfica
- Germán Pezzella – River Plate
- Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella
- Cristian Romero – Tottenham Hotspur
- Lautaro Di Lollo – Boca Juniors
- Zaid Romero – Getafe CF
- Facundo Medina – Olympique de Marsella
- Marcos Acuña – River Plate
- Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon
- Gabriel Rojas – Racing Club
Mediocampistas
- Máximo Perrone – Como 1907
- Leandro Paredes – Boca Juniors
- Guido Rodríguez – Valencia CF
- Aníbal Moreno – River Plate
- Milton Delgado – Boca Juniors
- Alan Varela – FC Porto
- Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen
- Rodrigo De Paul – Inter Miami
- Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen
- Enzo Fernández – Chelsea
- Alexis Mac Allister – Liverpool
- Giovani Lo Celso – Real Betis
- Nicolás Domínguez – Nottingham Forest
- Emiliano Buendía – Aston Villa
- Valentín Barco – Racing de Estrasburgo
Delanteros
- Lionel Messi – Inter Miami
- Nicolás Paz – Como 1907
- Franco Mastantuono – Real Madrid
- Thiago Almada – Atlético de Madrid
- Tomás Aranda – Boca Juniors
- Nicolás González – Atlético de Madrid
- Alejandro Garnacho – Chelsea
- Giuliano Simeone – Atlético de Madrid
- Matías Soulé – Roma
- Claudio Echeverri – Girona
- Gianluca Prestianni – Benfica
- Santiago Castro – Bologna
- Lautaro Martínez – Inter de Milán
- José Manuel López – Palmeiras
- Julián Álvarez – Atlético de Madrid
- Mateo Pellegrino – Parma Calcio