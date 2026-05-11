Scaloni confirmó la prelista de 55 jugadores de Argentina para el Mundial 2026

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La AFA oficializó la nómina preliminar elegida por Lionel Scaloni para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Hay diez futbolistas del fútbol argentino.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este viernes la prelista de 55 futbolistas convocados por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

La nómina preliminar será reducida en las próximas semanas hasta quedar conformada por los 26 jugadores que representarán a la Selección Argentina en la máxima competencia del fútbol mundial, donde el conjunto albiceleste defenderá el título conseguido en Qatar 2022.

Como era de esperarse, el capitán Lionel Messi encabeza la lista de convocados, acompañado por gran parte de la base campeona del mundo y varios jóvenes que vienen teniendo protagonismo tanto en Europa como en el fútbol argentino.

Entre los citados aparecen diez jugadores del torneo local. River Plate aporta seis nombres: Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Germán Pezzella, Marcos Acuña y Aníbal Moreno. Mientras que Boca Juniors suma cuatro futbolistas: Lautaro Di Lollo, Leandro Paredes, Milton Delgado y Tomás Aranda.

También fueron incluidos Gabriel Rojas y Facundo Cambeses, ambos de Racing Club, quienes ya habían sido considerados anteriormente por el cuerpo técnico.

La planificación de la Selección indica que los jugadores comenzarán a arribar al predio de Ezeiza una vez concluidas sus respectivas competencias. Posteriormente, el plantel viajará hacia Kansas, donde realizará la concentración durante la Copa del Mundo.

Antes del debut oficial, Argentina afrontará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras y el 9 frente a Islandia, ambos en territorio estadounidense.

El estreno en el Mundial será el 16 de junio ante Argelia por la primera fecha del Grupo J.

La prelista completa de 55 jugadores de la Selección Argentina

Arqueros

Emiliano Martínez – Aston Villa

Gerónimo Rulli – Olympique de Marsella

Juan Musso – Atlético de Madrid

Walter Benítez – Crystal Palace

Facundo Cambeses – Racing Club

Santiago Beltrán – River Plate

Defensores

Agustín Giay – Palmeiras

Gonzalo Montiel – River Plate

Nahuel Molina – Atlético de Madrid

Nicolás Capaldo – Hamburgo SV

Kevin Mac Allister – Union Saint Gilloise

Lucas Martínez Quarta – River Plate

Marcos Senesi – Bournemouth

Lisandro Martínez – Manchester United

Nicolás Otamendi – Benfica

Germán Pezzella – River Plate

Leonardo Balerdi – Olympique de Marsella

Cristian Romero – Tottenham Hotspur

Lautaro Di Lollo – Boca Juniors

Zaid Romero – Getafe CF

Facundo Medina – Olympique de Marsella

Marcos Acuña – River Plate

Nicolás Tagliafico – Olympique de Lyon

Gabriel Rojas – Racing Club

Mediocampistas

Máximo Perrone – Como 1907

Leandro Paredes – Boca Juniors

Guido Rodríguez – Valencia CF

Aníbal Moreno – River Plate

Milton Delgado – Boca Juniors

Alan Varela – FC Porto

Ezequiel Fernández – Bayer Leverkusen

Rodrigo De Paul – Inter Miami

Exequiel Palacios – Bayer Leverkusen

Enzo Fernández – Chelsea

Alexis Mac Allister – Liverpool

Giovani Lo Celso – Real Betis

Nicolás Domínguez – Nottingham Forest

Emiliano Buendía – Aston Villa

Valentín Barco – Racing de Estrasburgo

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