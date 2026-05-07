Se extiende el plazo de la primera Certificación de Becas Progresar

El Ministerio de Educación de la Nación, a través del programa Becas Progresar, informó que se ha decidido extender el período de la primera certificación correspondiente a las líneas Obligatorio y Superior. El nuevo plazo se fija hasta el 30 de mayo de 2026, en reemplazo de la fecha inicial del 15 de mayo.

La medida fue comunicada en el marco de la reunión nacional de Becas Progresar, en la que participaron referentes jurisdiccionales de todo el país, incluyendo Tucumán. La decisión responde a las dificultades de acceso registradas en las instituciones y entre los referentes institucionales, con el objetivo de garantizar que todos los encargados de certificación puedan completar el procedimiento en tiempo y forma.

Durante el encuentro también se abordaron las dificultades técnicas de la nueva plataforma, que en algunos casos ya permite gestionar ciertos procedimientos en las provincias, mientras que otros aspectos continúan en tratamiento y se verán reflejados en la segunda inscripción prevista para julio.

Se solicita a las instituciones y referentes que mantengan el contacto exclusivamente a través de los correos oficiales de cada institución, evitando el uso de cuentas personales al momento de comunicarse con los correos habilitados de Becas Progresar.

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