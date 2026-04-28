martes 28 de abril de 2026
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28 Abr 2026

Martes con cielo cubierto ¿Y lluvias?

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 8° de mínima y 18° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que si bien serán días con cielo cubierto y bajas temperaturas matutinas, el sol si saldrá en los próximos días y las probabilidades de lluvias bajan a cero.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 8° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 92%. El viento corre del sur a 8 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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