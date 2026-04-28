martes 28 de abril de 2026
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28 Abr 2026

Apertura Convocatoria Progresar Formación Profesional 2026

El Ministerio de Educación informa que desde ayer, lunes, se encuentra abierta la convocatoria para las becas Progresar Formación Profesional 2026.

  • Inicio de inscripción: 27 de abril
  • Cierre de inscripción: 27 de noviembre

La línea de Formación Profesional está destinada a acompañar a jóvenes en su proceso de capacitación y desarrollo de competencias laborales, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la formación.

El incentivo económico es de $35 mil mensuales y está destinado a personas de 18 a 24 años (cumplidos) y con la posibilidad de extensión de hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.

Por mayor información: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/requisitos/progresar-trabajo

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