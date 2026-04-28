Sociedad 28 Abr 2026
Apertura Convocatoria Progresar Formación Profesional 2026
El Ministerio de Educación informa que desde ayer, lunes, se encuentra abierta la convocatoria para las becas Progresar Formación Profesional 2026.
- Inicio de inscripción: 27 de abril
- Cierre de inscripción: 27 de noviembre
La línea de Formación Profesional está destinada a acompañar a jóvenes en su proceso de capacitación y desarrollo de competencias laborales, garantizando igualdad de oportunidades en el acceso a la educación y la formación.
El incentivo económico es de $35 mil mensuales y está destinado a personas de 18 a 24 años (cumplidos) y con la posibilidad de extensión de hasta 35 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.
Por mayor información: https://www.argentina.gob.ar/educacion/progresar/requisitos/progresar-trabajo
En esta nota: Progresar