domingo 26 de abril de 2026
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22 Abr 2026

Lluvia y marcado descenso de temperatura

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 18° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante estás 48 horas se registra un marcado descenso en la temperatura. A partir del viernes subirá un poco, para ubicarse por arriba de los 20 grados. Mientras que las probabilidades de lluvias persisten.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento está en calma y la visibilidad es de 6 km.

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