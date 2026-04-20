Tres menores detenidos por el crimen de un anciano

El hecho de sangre ocurrió el jueves a la madrugada en una vivienda de la calle Bolivar al 700 de la Ciudad del Limón. Los presuntos autores fueron trasladados al Instituto Cura Brochero en el Penal de Benjamín Paz.

Luego de una ardua investigación, la Policía logró detener a tres menores sospechados de haber participado en el crimen de un hombre de 70 años, hecho que ocurrió días pasadas en la ciudad de Tafí Viejo.

El subjefe de Policía, comisario general Roque Yñigo confirmó las detenciones. “Son tres menores, dos de 17 años y uno de 16, quienes por disposición de la justicia fueron trasladado al Instituto Cura Brochero en el Penal de Benjamín Paz”, sindicó.

El homicidio de Pedro Barboza (foto inferior) habría ocurrido durante la madrugada del jueves y es investigado como un presunto homicidio en ocasión de robo.

De acuerdo a las primeras informaciones que trascendieron desde el lugar, efectivos policiales acudieron al domicilio tras un alerta y, al ingresar, se encontraron con una escena de extrema violencia. La víctima -Barbosa- yacía en el suelo de la vivienda con evidentes signos de haber sido brutalmente golpeada.

Según fuentes cercanas a la investigación, los delincuentes habrían sustraído dinero en efectivo y joyas que el hombre tenía en su casa, lo que refuerza la principal hipótesis de que el crimen se produjo durante un asalto.

Hallan un cadáver

Un cuerpo sin vida fue encontrado el domingo último en las márgenes del Río Salí, según confirmó Yñigo. "Ayer se halló el cuerpo a la altura de la localidad de Esquina y ya se encuentra en la morgue. Por el avanzado estado de descomposición no se lo pudo identificar por lo que estamos chequeando las denuncias de personas desaparecidas para avanzar por ahí", indicó el subjefe.