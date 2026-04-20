miércoles 22 de abril de 2026
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20 Abr 2026

El servicio para hacer las fichas medicas estará en Monteros hoy y mañana: conocé en qué escuelas

Imagen de archivo: captura de video - Carga de ficha médica.

[Imagen de archivo: captura de video - Carga de ficha médica.]

En el marco del Plan provincial “La Salud va a las Escuelas”, el Ministerio de Salud Pública, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, continúa realizando fichas médicas escolares, con el objetivo de que todos los niños y adolescentes cuenten con el chequeo anual completo en su ciclo lectivo.

El operativo es organizado de manera conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Educación, y recorrerá todas las escuelas públicas tanto de la Capital como del Interior de la provincia.

La iniciativa no solo contempla el llenado de la Ficha Médica Escolar, sino también, la evaluación integral del estado de salud de la población infantil y adolescente, permitiendo la detección precoz de posibles patologías y garantizando un seguimiento oportuno en cada caso.

El Programa volvió a desarrollarse en todo el territorio provincial, en el marco del inicio ciclo lectivo 2026. El mismo, fue delineado en conjunto por el ministro de Salud, doctor Luis Medina Ruiz, y la ministra de Educación, profesora Susana Montaldo, en consonancia con los lineamientos establecidos por el gobernador de la provincia, contador Osvaldo Jaldo.

Cronograma del 20 al 24 de abril

Las visitas serán en instituciones del departamento Monteros, Famaillá, Tafí del Valle, entre otras:

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