La semana se despide con una máxima que se acerca a los 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las marcas térmicas que se registran desde este viernes y al domingo serán cálidas.as amenazas de lluvias no se van y se mantienen en un 40%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 94%. El viento corre del oeste a 6 km/h y la visibilidad es de 9 km.