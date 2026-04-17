viernes 17 de abril de 2026
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17 Abr 2026

La semana se despide con una máxima que se acerca a los 30°C

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 27° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las marcas térmicas que se registran desde este viernes y al domingo serán cálidas.as amenazas de lluvias no se van y se mantienen en un 40%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 27° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 94%. El viento corre del oeste a 6 km/h y la visibilidad es de 9 km.

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