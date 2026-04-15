miércoles 15 de abril de 2026
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15 Abr 2026

Salió el sol 😎 subió un poquito la temperatura y también la humedad 🫣

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 26° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las jornadas se presentarán entre nubosidad variable, sol y algunas amenazas de lluvias, pero por debajo del 50%. Lo que sí se mantiene y mantendrá arriba es la humedad en Tucumán.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del oeste a 8 km/h y la visibilidad es de 8 km.

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