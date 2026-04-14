Las amenazas por lluvias persisten y hay alerta amarilla matutina

El Servicio Meteorológico Nacional informa que la zona baja del departamento Monteros, se encuentra bajo alerta amarilla, al igual que en otros sectores del sur. Sin embargo, para los próximos días se reportan días nublados.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 24° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 97%. El viento corre del oeste a 4 km/h y la visibilidad es de 9 km.