Atención estudiantes universitarios: el conflicto de la UNT suma nuevos paros en la lucha salarial

El conflicto salarial en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) suma tensión y se encamina a una nueva escalada. Los docentes nucleados en Adiunt confirmaron un paro de una semana, que se desarrollará hasta el sábado 18 de abril, además de una nueva etapa de medidas, entre el 27 de abril y el 2 de mayo. En ese contexto, desde el gremio no descartan avanzar hacia un paro por tiempo indefinido, aunque esa definición deberá resolverse en el ámbito de la Conadu Histórica

El reclamo central apunta a la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso y respaldada por una resolución judicial, pero que aún no es implementada por el Poder Ejecutivo. En paralelo, el Gobierno nacional impulsa una nueva iniciativa con el argumento de que no afectará el equilibrio fiscal.

Un retraso del 40%

Desde la UNT, el secretario de Relaciones Institucionales y Gestión Universitaria, Santiago Rex Bliss, reconoció la magnitud del problema y lo enmarcó en una crisis general del sistema universitario. “Hubo períodos en la historia reciente con situaciones de estrés o ahogo financiero, pero nunca se llegó a los niveles actuales. Con un salario universitario se compraban 10 cosas en diciembre de 2023; hoy, ese mismo trabajador apenas puede comprar seis”, explicó, y precisó que “tomando como base diciembre de 2023 hay un retraso en el poder adquisitivo del salario en un 40%”.

El funcionario detalló que la situación se agravó en los primeros meses del actual gobierno, cuando “había una inflación muy alta y se habían congelado las partidas universitarias”. Si bien luego hubo actualizaciones, advirtió que fueron “muy suaves y siempre por debajo de la inflación”.

En ese sentido, destacó el rol de la ley aprobada por el Congreso. “La Ley de financiamiento universitario ataca completamente estos problemas, porque obliga a recomponer los salarios desde diciembre de 2023 y a actualizar los gastos de funcionamiento acompañando la inflación”, sostuvo. No obstante, dejó abierta la posibilidad de una alternativa: “En caso de que el Gobierno sancione una ley nueva, deberá atender la base del problema que es el enorme atraso salarial”. Rex Bliss planteó además la tensión que atraviesa la conducción universitaria frente a las medidas de fuerza. “Nosotros acompañamos los reclamos de la comunidad porque entendemos que hay una dificultad objetiva, severa y cierta; pero al mismo tiempo consideramos que la universidad tiene que estar abierta”, señaló. Y agregó: “Comprendemos la naturaleza del reclamo, pero advertimos sobre el riesgo que implica vaciar nuestras aulas, nuestros laboratorios y nuestras actividades de extensión”.

Sueldos de $200.000

Del lado gremial, la secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, fue más contundente al describir el impacto de la crisis. “Hoy los salarios son de pobreza. No alcanzamos a cubrir el costo de la canasta familiar”, afirmó. Según detalló, un docente auxiliar percibe alrededor de $200.000, mientras que un jefe de trabajos prácticos con dedicación exclusiva ronda el $1.000.000.