Sociedad 13 Abr 2026
La semana comienza con buen tiempo ¿Qué ocurrirá en la siguientes horas?
Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 25° de máxima.
Se presenta una semana con marcas térmicas máximas de templadas a cálidas. Sin embargo, las probabilidades de lluvias y tormentas aumentan en un 70% para las próximas 72 horas.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 89%. El viento corre del norte a 8 km/h y la visibilidad es de 10 km.