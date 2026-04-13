La pavimentación de la Ruta 357 ya alcanza un 60% de avance

El plan de infraestructura vial del Gobierno de Tucumán avanza a paso firme en el interior profundo. La obra de recuperación integral de la Ruta Provincial 357, una vía fundamental para la integración del Valle Calchaquí, ya registra un 60% de avance físico. Los trabajos, que incluyen la pavimentación, el calce de banquinas y la señalización técnica, están transformando este corredor en una ruta moderna y segura, potenciando el ingreso a la Ciudad Sagrada de Quilmes.

La intervención demanda una inversión estatal que supera los $6.000 millones, ejecutada con fondos propios, con el objetivo de completar el circuito turístico de los Valles junto a la traza repavimentada de la Ruta Provincial 307.

Este despliegue de infraestructura forma parte de la estrategia de crecimiento del interior que lidera el gobernador Osvaldo Jaldo. La obra es ejecutada por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), bajo la conducción del Ing. Pablo Díaz, y supervisada por el Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público que encabeza el ministro Ing. Marcelo Nazur.

Al respecto, el ministro Nazur subrayó la importancia estratégica de la obra: “Estamos ante una intervención que consolida el desarrollo de Tucumán y, especialmente, de nuestros Valles Calchaquíes. Por instrucción del gobernador Jaldo hemos priorizado la Ruta 357 porque entendemos que la conectividad es la base del crecimiento y de la integración de cada región de la provincia.

“Con un 60% de avance físico, esta obra no solo mejora la infraestructura vial, sino que abre nuevas oportunidades para el turismo, fortalece la actividad turística y genera más desarrollo para las comunidades de los Valles. Son más de $6.000 millones de inversión que se traducen en progreso, trabajo y mejores oportunidades para cada tucumano”, añadió.

Con la mirada puesta en la finalización de los trabajos el Ministerio reafirma su compromiso de seguir fortaleciendo la red vial tucumana. La inversión en la Ruta 357 representa el cumplimiento de un objetivo estratégico: dotar a la provincia de la infraestructura necesaria para ser el polo productivo y turístico más importante del Norte Grande, asegurando que cada kilómetro de asfalto sea un motor de crecimiento para la ciudadanía.