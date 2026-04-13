lunes 13 de abril de 2026
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13 Abr 2026

Comunas de Monteros aún no retiraron los abonos estudiantiles de abril

La empresa de transporte Tesa, a través de un comunicado informó que todavía hay comunas que no han retirado los abonos correspondientes al mes de abril, destinados a los estudiantes que dependen de este beneficio para trasladarse diariamente y sostener la regularidad de su asistencia escolar.

En particular, las comunas de León Rouges y Villa Quinteros, pertenecientes al departamento Monteros, figuran entre las que aún no concretaron el retiro de los abonos. Esta situación genera preocupación, ya que los pases de transporte son esenciales para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes de estas localidades.

Se recuerda la importancia de cumplir con los plazos de entrega y distribución, dado que el Boleto Estudiantil Gratuito constituye una herramienta clave para la igualdad de oportunidades y la permanencia escolar.

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