Chikungunya en alza en Tucumán: claves para prevenir contagios y frenar el avance del virus

El brote de Chikungunya en Tucumán preocupa a las autoridades por la transmisión local y el aumento de casos en pocos días, lo que obliga a reforzar medidas de prevención contra el Aedes aegypti.

La situación sanitaria en Tucumán encendió alertas en las últimas semanas por el crecimiento sostenido de casos de Chikungunya. En apenas 15 días, los contagios pasaron de 10 a 93, una suba que no solo refleja la velocidad de propagación del virus, sino también la consolidación de su circulación local, ya que muchos pacientes no presentan antecedentes de viaje.

Los principales focos se concentran en barrios del sudeste de San Miguel de Tucumán, además de localidades como El Manantial y San Pablo. Sin embargo, también se detectaron casos aislados en otros puntos de la provincia, lo que evidencia una dispersión territorial que preocupa a los equipos de salud. En este contexto, el Ministerio de Salud desplegó operativos de bloqueo y control en zonas afectadas, con acciones de vigilancia epidemiológica y eliminación de criaderos.

El factor clave detrás del brote es la fuerte presencia del Aedes aegypti, el mismo vector que transmite dengue y Zika. Las condiciones climáticas recientes, con lluvias frecuentes y acumulación de agua, generaron el escenario ideal para su reproducción. Incluso con temperaturas más bajas, los especialistas advierten que los huevos del mosquito pueden sobrevivir durante meses adheridos a recipientes, reactivándose al contacto con el agua.

En cuanto a los síntomas, la Chikungunya se caracteriza por fiebre alta repentina —que puede superar los 39 grados— y un dolor articular intenso, especialmente en manos, pies, muñecas y tobillos. Este último síntoma es uno de los más distintivos y puede limitar la movilidad durante días o incluso semanas. También pueden aparecer sarpullido, dolores musculares, fatiga y malestar general.

Si bien hasta el momento no se reportaron cuadros graves en la provincia, desde el sistema sanitario insisten en no minimizar los síntomas. Recomiendan evitar la automedicación y acudir al centro de salud ante cualquier sospecha, para facilitar un diagnóstico oportuno y evitar complicaciones.

Sin una vacuna de uso masivo ni tratamiento específico, la prevención sigue siendo la herramienta más eficaz. En ese sentido, eliminar los criaderos dentro del hogar es fundamental. Entre las principales recomendaciones se destacan descartar recipientes que acumulen agua, mantener los objetos bajo techo o invertidos, limpiar y cepillar superficies donde puedan quedar huevos adheridos, y controlar desagües y rejillas.

Además, se aconseja mantener las piletas en condiciones adecuadas, con cloro y filtrado, o bien vaciarlas y guardarlas correctamente una vez finalizada la temporada de uso. La clave, según remarcan los especialistas, está en la constancia: los controles deben realizarse de forma semanal para cortar el ciclo de reproducción del mosquito.

En un contexto donde el virus ya circula en la comunidad, la responsabilidad individual y colectiva se vuelve determinante para evitar que el brote escale. La prevención, más que una recomendación, se convierte en una necesidad urgente.