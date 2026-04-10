Se lanzó una demanda colectiva para frenar la Ley de Glaciares, los tucumanos pueden sumarse

Senadores y diputados aprobaron una reforma a la Ley de Glaciares frente a lo cual, la comunidad científica, ambiental, universidades, agrupaciones civiles expresaron y dieron pruebas que pone en riesgo el agua de millones de personas en todo el país.

"No podemos quedarnos de brazos cruzados. Luego de la traición a la voluntad ciudadana, vamos a la justicia pero te necesitamos para frenar este retroceso. Sumate a la demanda colectiva más grande de la historia para denunciar la inconstitucionalidad de la reforma a la Ley de Glaciares" expresa parte del comunicado que emitió Fundación Patagonia Natural, junto con otras entidades a fines que impulsan la medida como Greenpeace y Abogados Argentinos Ambientalistas.

Modificar la Ley de Glaciares es traicionar al pueblo argentino

El comunicado expresa de forma continente que:

Desde que el gobierno propuso reformar la Ley de Glaciares reclamamos una y otra vez a senadores y diputados que defiendan el agua y los glaciares y que nos escuchen en la audiencia pública. Pero, en cada oportunidad, traicionaron al pueblo argentino.

Se desoyeron a comunidades locales, se ignoraron aportes científicos y técnicos, se desestimaron voces expertas y se limitaron las instancias de participación. Mas de 102.000 personas no fueron escuchadas en la audiencia pública. Y votaron contra la voluntad de 80% de ciudadanos que queremos defender el agua. Ahora, ante la reforma de la Ley, no tenemos más remedio que acudir a la justicia. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyen la ley que tanto trabajo nos costó conseguir y que asegura el abastecimiento de agua para 7 millones de personas.

¿Por qué es urgente que participes?

Porque no proteger el agua pone en riesgo la vida de millones.Porque están tomando decisiones a espaldas de la sociedad.Porque cuando no participamos, otros deciden por nosotros.Sumarte hoy es defender el agua, el ambiente y tu derecho a ser escuchado.

¿La población tucumana puede adherir?

Si. Lo puede hacer a través del siguiente link: Vos podés defender los glaciares

¿Existen glaciares en Tucumán?

La ejecución del Inventario Nacional de Glaciares sigue las normativas internacionales establecidas por el World Glacier Monitoring Service (WGMS 1967 y posteriores; UNESCO-IAHS 1970; Müller 1977) y su programa World Glacier Inventory (WGI), normativas del Programa Global Land Ice Measurements from Space (GLIMS) (Racoviteanu et al. 2009), la IPA (International Permafrost Association), y directivas empleadas en inventarios previos en los Andes Centrales y Patagónicos (Corte y Espizúa 1981; Delgado et al. 2010).

El informe corresponde al Inventario de Glaciares de las subcuencas de los ríos Vipos, Lules, Balderrama, Gastona y Medinas, perteneciente a la cuenca del río Salí-Dulce(Figura 3); y comprende las provincias de Tucumán, Catamarca y Salta.

La misma presenta una superficie de 17.014 km2. Los glaciares se encuentran principalmente en la provincia de Tucumán, quedando algunos en la provincia de Catamarca, al suroeste de la cuenca. En la parte norte de la cuenca que se localiza en la provincia de Salta no se han identificado glaciares.