Sociedad 10 Abr 2026
¿Cómo estarán las próximas 72 horas?
Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 26° de máxima.
El Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones del tiempo mejorarán para el fin de semana, con máximas templadas y sin lluvias. Aunque el viernes si se reportaran chaparrones aislados.
Hoy en el departamento Monteros:
En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad es de 7 km.
En esta nota: Monteros