¿Cómo estarán las próximas 72 horas?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones del tiempo mejorarán para el fin de semana, con máximas templadas y sin lluvias. Aunque el viernes si se reportaran chaparrones aislados.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 15° de mínima y 26° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 6 km/h y la visibilidad es de 7 km.