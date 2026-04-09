La lluvia acompañará el cierre de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional informa que durante las próximas 48 horas el cielo estará cubierto y con lluvias. Para el fin de semana mejorarían las condiciones.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 16° de mínima y 20° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del sudoeste a 8 km/h y la visibilidad es de 7 km.