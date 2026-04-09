Campaña de Descacharreo en Barrio Villa Brava: cuándo y a qué hora

La Municipalidad de Monteros anunció que mañana, viernes 10 de abril, desde las 8:30 horas, se llevará adelante una nueva jornada de la Campaña de Descacharreo en el Barrio Villa Brava. La iniciativa busca eliminar depósitos de agua que puedan convertirse en criaderos de mosquitos, reforzando la prevención contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por vectores.

Durante la actividad, agentes municipales recorrerán los domicilios brindando información y acompañando a los vecinos en la identificación de objetos que deben retirarse, como latas, neumáticos, baldes, botellas y otros recipientes. Además, se instalará un stand de EcoCanje, donde los vecinos podrán acercar productos reciclables y participar de la propuesta de intercambio sustentable.

Campaña para mascotas

En paralelo, se realizará una campaña de desparasitación y vacunación antirrábica para mascotas, fortaleciendo la salud animal y comunitaria. Desde el área de Medio Ambiente y Servicios Públicos se destacó la importancia de la participación vecinal y ayudar con las medidas de cuidado sanitario para las mascotas.