Impactante cifra: en 100 días Monteros ya superó la lluvia de todo 2025

Los datos meteorológicos encendieron todas las alarmas en Monteros. Según un informe de la Agencia INTA Monteros, en los primeros 100 días de 2026 ya se registraron 1.552 milímetros de lluvia, superando el total acumulado de todo el 2025.

El dato no solo sorprende, sino que marca un escenario completamente atípico. Para entender la magnitud, basta comparar con los registros anuales de los últimos años:

2021: 1.120 mm

2022: 1.131 mm

2023: 1.151 mm

2024: 1.162 mm

2025: 1.456 mm

En ese contexto, lo ocurrido en 2026 rompe todos los parámetros: en apenas tres meses ya se superó el año más lluvioso de la serie reciente.

El análisis fue respaldado por el especialista Edgardo Sánchez Tello, quien también puso el foco en lo ocurrido durante el último temporal, donde la intensidad de las precipitaciones fue determinante.

Al comparar los registros de abril de los últimos cinco años, el contraste es aún más contundente:

2021: 93 mm

2022: 98 mm

2023: 178 mm

2024: 100 mm

2025: 185 mm

El promedio histórico ronda los 130 mm en todo el mes, una cifra que quedó ampliamente superada en cuestión de horas durante las últimas lluvias.

“No hay infraestructura que aguante semejante volumen en tan poco tiempo”, advirtió Sánchez Tello, al remarcar que el sistema de drenaje urbano no está preparado para eventos de esta magnitud.

El escenario actual vuelve a poner en evidencia un patrón cada vez más frecuente: lluvias más intensas, concentradas en menos tiempo y con un impacto creciente en zonas urbanas.

En Monteros, los números ya no son solo estadísticas: son la prueba concreta de un fenómeno climático que redefine todos los registros conocidos.