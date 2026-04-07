Hoy se completa la etapa de inscripción para quienes harán abogacía en Monteros

La Municipalidad de Monteros, junto a la Dirección de Educación, informó que este martes 7 de abril se llevará a cabo la inscripción y recepción de documentación para los aspirantes a la Carrera de Abogacía en la ciudad.

El procedimiento se realizará en el Salón de Mujeres Monterizas, donde los postulantes deberán presentar la documentación correspondiente para completar su inscripción.

El cronograma establecido fue el siguiente:

Preinscripción: se concretó del 1 al 3 de abril.

Solicitud de turno: fue el 4 de abril, de manera online.

Inscripción y recepción de documentación: hoy, 7 de abril, en el Salón de Mujeres Monterizas.



Las autoridades remarcaron que para más información los interesados pueden dirigirse a la Dirección de Educación de Monteros, donde se brindará asesoramiento sobre el proceso y requisitos.