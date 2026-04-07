El cielo da un respiro de lluvias ¿Hasta cuándo?

Se registra buen tiempo para el sur tucumano. El Servicio Meteorológico Nacional informa que estas 48 horas tendrán cielo despejado. Sin embargo, el jueves y viernes se podrían generar tormentas aisladas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del noroeste a 4 km/h y la visibilidad es de 12 km.