martes 7 de abril de 2026
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7 Abr 2026

El cielo da un respiro de lluvias ¿Hasta cuándo?

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 22° de máxima.

Se registra buen tiempo para el sur tucumano. El Servicio Meteorológico Nacional informa que estas 48 horas tendrán cielo despejado. Sin embargo, el jueves y viernes se podrían generar tormentas aisladas.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 14° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del noroeste a 4 km/h y la visibilidad es de 12 km.

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