Semana Santa dejó alto impacto turístico en Tucumán: ocupación de hasta el 96% y más de $6.700 millones generados

Durante el fin de semana largo por Semana Santa, comprendido entre el 2 y el 5 de abril, Tucumán registró un importante movimiento turístico, con niveles de ocupación que alcanzaron picos del 96% en algunos de sus principales destinos.

El ranking de ocupación fue encabezado por San Javier con un 96%, seguido por Tafí del Valle con un 86% y El Cadillal con un 83%. En un nivel intermedio se ubicaron Yerba Buena y Monteros, ambos con un 72%.

Por su parte, San Miguel de Tucumán registró un 46% de ocupación, mientras que San Pedro de Colalao alcanzó el 49%.

El promedio provincial fue del 54%, con un total estimado de 51.754 turistas que recorrieron la provincia. La estadía promedio se ubicó en 1,8 noches, con un gasto diario por persona cercano a los $95.000, lo que generó un impacto económico total de aproximadamente $6.790 millones.

Los datos fueron relevados por el Observatorio Turístico de Tucumán, integrado por actores del sector público, privado y académico.

Uno de los factores clave del buen desempeño fue la amplia agenda de actividades desplegada en todo el territorio. Entre los eventos más convocantes se destacó el tradicional Vía Crucis Náutico en El Cadillal, una propuesta única en el país que combina fe y espectáculo en el dique Celestino Gelsi.

También sobresalió la Marcha de Antorchas en San Javier, que volvió a reunir a una multitud de fieles, y la puesta en escena de “Vida y Pasión de Dios Hombre” en Tafí del Valle, realizada en el predio Ojo de Agua, que convocó a miles de espectadores.

En paralelo, El Cadillal fue sede del Campeonato Argentino de Micro 2026, sumando una propuesta deportiva con participación internacional a la oferta turística.

A estas actividades se sumaron atractivos permanentes como el Cristo Bendicente en San Javier y la Gruta de Lourdes en San Pedro de Colalao, junto a circuitos naturales, culturales y religiosos que siguen posicionando a Tucumán como un destino integral.

El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, destacó el trabajo articulado en toda la provincia: “Desde La Cocha hasta Trancas tuvimos actividades relacionadas a Semana Santa, para vivirla con intensidad, con fe, pero sobre todo con cariño y amor por esta tierra”.

Además, señaló que si bien el volumen de visitantes fue superior al del año pasado, el nivel de consumo se mantuvo estable. En ese sentido, remarcó la importancia de sostener una agenda de eventos: “Es una decisión darles continuidad para que crezcan y se transformen en atractores regionales y nacionales”.

Con estos números, Tucumán reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos durante fechas clave del calendario turístico argentino.