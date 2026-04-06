lunes 6 de abril de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1400Bolsa: $1432.9CCL: $1483.8Mayorista: $1390.5Cripto: $1474.6Tarjeta: $1839.5
6 Abr 2026

El otoño se hace sentir con cielo cubierto y ¿Más lluvias?

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones del tiempo para Tucumán registran un cambio marcado en las marcas térmicas, más acorde a la estación que se transita. Así también se reportan posibles lluvias para hoy y el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 12 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Jaldo detalló el trabajo que realizó el Comité de Emergencia luego del fenómeno climático del sábado

Becas Progresar: inscripciones abiertas para Nivel Superior 2026

El otoño se hace sentir con cielo cubierto y ¿Más lluvias?

Topper Aguilares emitió un comunicado para sus empleados debido a las inundaciones

Actualización: estás son las escuelas sin clases en Tucumán este 6 de abril

🔥 tendencia

Temporal en Tucumán: estas son las 107 escuelas sin clases este lunes tras el fuerte impacto de las lluvias