El otoño se hace sentir con cielo cubierto y ¿Más lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional informa que las condiciones del tiempo para Tucumán registran un cambio marcado en las marcas térmicas, más acorde a la estación que se transita. Así también se reportan posibles lluvias para hoy y el jueves.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 13° de mínima y 18° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del sur a 12 km/h y la visibilidad es de 1.5 km.