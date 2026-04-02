domingo 5 de abril de 2026
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1415Blue: $1405Bolsa: $1436.3CCL: $1484.2Mayorista: $1394Cripto: $1461.9Tarjeta: $1839.5
2 Abr 2026

Tafí del Valle se prepara para recibir al turismo en Semana Santa con sol a pleno

Luego de las fuertes tormentas que se registraron en la jornada de ayer, miércoles, Tafí del Valle amaneció este jueves con cielo despejado y a pleno sol, generando un escenario ideal para la llegada de visitantes durante el feriado de Semana Santa, que se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

Las autoridades realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en distintos sectores para garantizar la seguridad y comodidad de turistas y residentes en el camino al cerro. Por otra parte, el buen tiempo favorece y genera expectativa para la tradicional presentación de la obra "La pasión".

Con un paisaje renovado y un clima propicio, Tafí del Valle se posiciona como uno de los destinos más elegidos de la provincia para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía regional y la cultura local. Se espera un importante movimiento turístico en estos cuatro días de descanso.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota:

Sigue leyendo:

Temporal en Monteros: el municipio asiste a familias afectadas tras más de 279 mm de lluvia

🔥 tendencia

Dos allanamientos en Monteros: Secuestran una camioneta por el incendio intencional de un auto

🔥 tendencia

Histórico temporal en Monteros: cayeron 279 mm en menos de 6 horas

🔥 tendencia

Temporal en Monteros: en menos de 4 horas cayeron más de 260 mm y hay barrios anegados

🔥 tendencia

Se juegan esta tarde las finales de la Superliga de Monteros

🔥 tendencia

Se despide el calor en Tucumán: llegan tormentas y un fuerte descenso de temperatura