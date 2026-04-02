Tafí del Valle se prepara para recibir al turismo en Semana Santa con sol a pleno

Luego de las fuertes tormentas que se registraron en la jornada de ayer, miércoles, Tafí del Valle amaneció este jueves con cielo despejado y a pleno sol, generando un escenario ideal para la llegada de visitantes durante el feriado de Semana Santa, que se extenderá hasta el domingo 5 de abril.

Las autoridades realizaron tareas de mantenimiento y limpieza en distintos sectores para garantizar la seguridad y comodidad de turistas y residentes en el camino al cerro. Por otra parte, el buen tiempo favorece y genera expectativa para la tradicional presentación de la obra "La pasión".

Con un paisaje renovado y un clima propicio, Tafí del Valle se posiciona como uno de los destinos más elegidos de la provincia para disfrutar de la naturaleza, la gastronomía regional y la cultura local. Se espera un importante movimiento turístico en estos cuatro días de descanso.