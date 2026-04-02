Día por día cómo estará el tiempo en el fin de semana largo

El Servicio Meteorológico Nacional informa el estado del tiempo para estos cuatro días que forman parte de Semana Santa. Para destacar, habrá temperaturas de verano y luego un descenso de hasta 15 puntos en la máxima.

Para comenzar, el jueves tendrá nubosidad variable y posibles chaparrones en la tarde. El viernes y el sábado con temperaturas de verano, que llegarán a 35°C. Sin embargo, para el domingo, la máxima descenderá a los 20°C con cielo nublado.

Hoy en el departamento Monteros: