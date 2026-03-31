miércoles 14 de octubre de 2026
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31 Mar 2026

La temperatura y la humedad no disminuyen

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 33° de máxima.

Los tucumanos seguirán con jornadas de verano en este otoño. Las marcas térmicas se mantendrán por arriba de los 30°C. Y las amenazas de lluvias persisten.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 22° de mínima y 33° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 89%. El viento corre del este a 4 km/h y la visibilidad es de 12 km.

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