lunes 30 de marzo de 2026
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30 Mar 2026

Los cigarrillos cuestan ahora un 7 % más

Este primer ajuste del año, alineado con la decisión de su principal competidora, que actualizó valores a comienzos de mes, implica incrementos que en su mayoría varían entre $150 y $300 por paquete

Desde el pasado sábado, la tabacalera British American Tobacco (BAT) implementó un ajuste promedio del 7% en su lista de precios para el mercado argentino. Se trata del primer incremento del año por parte de la compañía, en línea con el movimiento efectuado a comienzos de mes por su principal competidora; la mayoría de los aumentos se ubican entre $150 y $300 por paquete.

La actualización introduce dos cambios relevantes en el portafolio comercial. El primero es la incorporación oficial de Luckies, la nueva versión económica de Lucky Strike, diseñada para atraer a consumidores que buscan una alternativa más accesible frente a segundas marcas y líneas low cost. El segundo es la desaparición de los clásicos Winston de la lista de productos comercializados.

Con el ajuste, marcas emblemáticas como Lucky Strike, Camel y Rothmans verán reflejados sus nuevos precios en los puntos de venta de todo el país. El movimiento de BAT se inscribe en un contexto de reacomodamiento de precios en la industria tabacalera local, donde las compañías buscan equilibrar márgenes, competitividad y demanda ante la evolución del mercado.

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