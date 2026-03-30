La UNT inicia la semana con un nuevo paro docente
La ADIUNT informó la continuidad del plan de lucha con una nueva semana de Paro Nacional Universitario a partir del lunes 30 de marzo.
La Asociación Docente e Investigadora de la Universidad Nacional de Tucumán (ADIUNT) informó la continuidad del plan de lucha mediante una nueva semana de Paro Nacional Universitario que comenzará el lunes 30 de marzo. La medida responde a la persistente pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y al creciente desfinanciamiento del sistema universitario público.
Contexto económico y demandas
Frente al aumento sostenido de los precios de los alimentos, los alquileres, las tarifas de servicios públicos y los combustibles, los salarios del personal docente se mantienen rezagados. En este escenario, ADIUNT reclama un aumento salarial de emergencia, la efectiva implementación de la Ley de Financiamiento Universitario y un presupuesto suficiente para becas estudiantiles, investigación, ciencia y técnica.
Asamblea General Docente
En el marco de las medidas de fuerza, se convocó a la Asamblea General Docente que se realizará el martes 31 de marzo a las 9 hs en la sede sindical, ubicada en La Rioja 437. El objetivo del encuentro es debatir la situación salarial y presupuestaria, definir el plan de acción y resolver el mandato al Congreso de la CONADU Histórica.
Clases públicas en Plaza Independencia
Como parte de las actividades de visibilización durante el paro, el 1 de abril desde las 10 hs se llevarán a cabo clases públicas en la Plaza Independencia, abiertas a la comunidad. Estas intervenciones tienen por objetivo defender la universidad pública, gratuita y de calidad y mostrar la incidencia social de la docencia universitaria.
Convocatoria y llamado a acompañar
ADIUNT convoca a la docencia universitaria, a la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto a acompañar estas acciones en defensa del salario, del presupuesto universitario y del derecho social a la educación superior.