lunes 30 de marzo de 2026
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30 Mar 2026

La nueva semana comienza con sol y atención con la temperatura

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 34° de máxima.

Después de semanas con jornadas inestables, el Servicio Meteorológico Nacional informa que habrá sol a pleno y la máxima ascenderá a 34°C. La amenaza por lluvias de los siguientes días persiste, pero en un 40%.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 23° de mínima y 34° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 91%. El viento corre del noroeste a 8 km/h y la visibilidad es de 12 km.

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