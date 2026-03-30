Jaldo destacó la baja de delitos en el primer trimestre de 2026

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó esta mañana una reunión de trabajo con integrantes de la Policía para hacer un balance del primer trimestre del año, analizó el desempeño de las fuerzas de seguridad en los últimos meses y destacó los resultados obtenidos.. Acompañaron al Primer Mandatario el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el secretario del área, Gustavo Vizcarra, el jefe de la fuerza, Joaquín Girvau, el subjefe Roque Yñigo, el Director de Instituto Penales, Antonio Quinteros, entre otros.

En ese sentido Jaldo remarcó la evolución de los indicadores delictivos. “Hemos realizado un análisis de las estadísticas de cómo venimos en el primer trimestre del año veinte veintiséis, y la verdad que una vez más hemos tenido una baja importante de delitos, como así también bajas de homicidio comparado el primer trimestre del año 2026 con el primer trimestre del año 2025”.

A su vez explicó: “Hicimos un balance, cómo hemos terminado el año veinte veinticinco, donde no hay duda que al final del año 2025 y comienzo del 2026 hemos tenido eventos muy importantes que tienen que ver como la Navidad, el Año Nuevo, como hemos tenido que ver luego toda la temporada turística en la provincia de Tucumán, donde hemos tenido nuestros lugares turísticos con muy mucha cantidad de personas, y el rol de la policía ha sido fundamental. El rol de la policía tiene que ver con la tranquilidad de los ciudadanos, tiene que ver con la paz social”.

El Gobernador sostuvo que los operativos planificados se cumplieron de manera efectiva y permitieron garantizar la seguridad durante el verano. “Las planificaciones que nos hemos propuesto realizar las hemos cumplido a rajatabla y hemos tenido un mes de diciembre tranquilo, hemos tenido unas vacaciones, enero y febrero, relativamente tranquilas en los lugares de mayor concurrencia, tanto de tucumanos como de visitantes de otras provincias y, en algunos casos, de otros países. Es decir, hemos garantizado la seguridad en cada uno de los lugares”.

Avances en la lucha contra el narcotráfico

El mandatario también subrayó el incremento en los procedimientos vinculados al narcotráfico, especialmente en la frontera norte de la provincia. En ese sentido, detalló el impacto del operativo Lapacho en el control territorial. “Tucumán empieza a ser una de las provincias con un rol protagónico activo positivo en todo lo que tiene que ver la incautación de sustancias tóxicas, fundamentalmente en marihuana, que hemos duplicado al trimestre del año veinte veinticinco, y también en cocaína que hemos elevado sustancialmente los secuestros de todas estas sustancias tóxicas que vienen del norte de la provincia”.

Además, destacó el rol estratégico de los controles fronterizos. “La frontera norte de la provincia de Tucumán se ha convertido en una barrera importante para el secuestro de drogas, como así también para la detención de todos aquellos que las transportan. Es decir, los narcotraficantes en la frontera norte de la provincia de Tucumán ya se están encontrando con una barrera importante”.

Presencia territorial y política de Estado

Jaldo enfatizó la presencia policial en todo el territorio provincial y la decisión política de fortalecer la seguridad. En esa línea, remarcó la cobertura territorial de la fuerza. “Estamos en todo el territorio, no solo en los barrios y en el centro de la capital de la provincia, sino que también estamos en los diecinueve municipios y en las noventa y tres comunas rurales hay presencia de nuestra policía de Tucumán”.

También vinculó los resultados a la inversión y profesionalización. “Primero, porque hicimos las inversiones importantes. Segundo, porque nuestra policía cada día se va profesionalizando mucho más. Y tercero, porque hay una decisión en materia de seguridad que se la ha tomado como una verdadera política de Estado”.

El Gobernador destacó además el trabajo coordinado con el Poder Judicial y fuerzas federales, y subrayó el avance en la lucha contra el delito en todas sus formas.

Evaluación, autocrítica y planificación

Por su parte, el ministro Agüero Gamboa, explicó que la reunión permitió realizar un análisis integral del funcionamiento del sistema de seguridad. El funcionario señaló que el eje estuvo puesto en la evaluación y mejora continua. “La reunión con el Gobernador, primero el análisis de estos tres primeros meses del año, comparando con respecto también a los tres primeros meses del año 2025, y también toda la tarea realizada por la Policía de Tucumán y el Servicio Penitenciario como de Defensa Civil con respecto a lo que es diciembre, que serían felices fiestas, felices vacaciones, todo lo que se ha desarrollado”.

Además, resaltó la importancia de la autocrítica institucional. “Hacer un comparativo, ver, analizar qué es lo que funcionó, qué es lo que estuvo andando bien, qué es donde nos hemos equivocado, hacer una autocrítica y hacer las planificaciones. Sobre todo, lo más importante es hacer esas autocríticas para poder seguir avanzando. Quien no hace una autocrítica no puede avanzar”.

Operativos y prevención para el fin de semana largo

El ministro también anticipó los lineamientos del operativo de seguridad previsto para el próximo fin de semana largo. En ese sentido, detalló los controles que se desplegarán en zonas turísticas y rutas. “La policía va a realizar controles de alcoholemia en distintos tipos de rutas, va a realizar los controles vehiculares, se van a reforzar todos estos lugares, no tan solo en La Pasión en Tafí del Valle, sino que también tenemos Raco, El Cadillal, San Javier. Son estos fines de semana largos donde la policía se extiende, donde se recargan los horarios de trabajo para poder estar prácticamente en todos los lugares”.

Además, destacó la continuidad de los operativos preventivos y la presencia en la vía pública, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad durante las actividades religiosas y turísticas.