Intentó matar a su pareja y estrelló su camioneta contra una casa en Tucumán: quedó detenido

Un hombre fue imputado por intento de homicidio agravado en San Miguel de Tucumán tras chocar intencionalmente su camioneta contra una casa con su familia dentro. El acusado quedó con prisión preventiva.

Un estremecedor hecho de violencia de género sacudió a San Miguel de Tucumán, donde un hombre fue detenido e imputado por intento de homicidio agravado por el vínculo, tras protagonizar una secuencia que incluyó agresiones dentro de un vehículo, un choque intencional contra una vivienda y un intento de estrangulamiento.

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el episodio ocurrió el sábado alrededor de las 17:30, cuando el acusado circulaba por avenida América a bordo de una camioneta Toyota Hilux junto a su pareja y sus dos hijas menores. Durante el trayecto, se inició una discusión que fue escalando en violencia dentro del vehículo.

El momento más crítico comenzó cuando la mujer, al pasar frente a una garita policial, pidió ayuda a los gritos. De acuerdo con la reconstrucción judicial, esa situación desencadenó una reacción aún más agresiva del conductor, quien la sujetó del cuello y de la ropa, exigiéndole que dejara de gritar.

La situación se agravó minutos después, cuando el hombre realizó una maniobra brusca, abandonó su recorrido, tomó por pasaje Houssay hacia pasaje Aragón y aceleró a alta velocidad. La secuencia culminó con un impacto frontal e intencional contra una vivienda, donde la camioneta quedó parcialmente incrustada.

Para la fiscalía, el choque no fue un accidente, sino una acción deliberada con la intención de matar a su pareja, pese a que sus hijas también se encontraban dentro del vehículo. Tras el impacto, y siempre según la acusación, el hombre volvió a atacar a la mujer e intentó ahorcarla con ambas manos.

El desenlace pudo haber sido aún más trágico de no ser por la intervención de las niñas, quienes forcejearon para que el agresor soltara a su madre, permitiendo que la víctima lograra escapar de la situación.

La causa es investigada por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, y fue presentada en audiencia por el auxiliar de fiscal Alejandro Daniel Andole. Allí se formalizó la imputación por homicidio agravado por el vínculo en grado de tentativa, una de las figuras penales más graves del Código Penal.

Durante la audiencia, la fiscalía remarcó el alto nivel de violencia desplegado y el riesgo extremo generado no solo para la víctima, sino también para las menores y terceros, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió en una zona urbana transitada.

El juez interviniente hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal y dictó la prisión preventiva por el plazo de dos meses, mientras avanzan las medidas investigativas para esclarecer completamente lo sucedido.