Hallan plantación de marihuana en una zona de difícil acceso en el limite de Monteros y Famaillá

Un hallazgo inesperado encendió las alertas, donde personal policial detectó una pequeña plantación de marihuana en una zona de monte de difícil acceso, en inmediaciones del río Famaillá, a la altura de la Ruta Provincial 324

El hecho se conoció cerca de las 11:00, cuando un efectivo que realizaba una caminata tipo trekking por el paraje conocido como La Posta advirtió la presencia de varias plantas ocultas entre la maleza, en la margen norte del río. Tras dar aviso, una comisión policial se trasladó al lugar y, luego de atravesar sectores sin caminos, matorrales densos e incluso cruzar el río, confirmó la existencia de siete plantines de presunta cannabis sativa, de aproximadamente 20 centímetros de altura.

Ante esta situación, se dio intervención a la Unidad Fiscal interviniente, que dispuso la participación de personal de Criminalística y el secuestro de los ejemplares bajo cadena de custodia. Posteriormente, se notificará al área especializada en drogas para el retiro y análisis del material incautado.

Durante el procedimiento también se detectó un rudimentario sistema de riego, compuesto por un tanque de agua de 200 litros suspendido a unos dos metros del suelo y conectado a una manguera, lo que refuerza la hipótesis de un cultivo organizado en el lugar.

El procedimiento estuvo a cargo de Crio. Gustavo Medina, jefe de la Comisaría de Santa Lucía, y supervisados por el Crio. Insp. Guido Júarez, jefe de Zona III de la U.R.O.

La investigación continúa para determinar la procedencia de la plantación y si existen personas vinculadas al cuidado y desarrollo de los cultivos en esta zona alejada del casco urbano.