Con el Pulga Rodríguez desde el arranque, Ñuñorco juega su primer amistoso en Monteros

Ñuñorco disputará su primer amistoso en Monteros con Luis Miguel “Pulga” Rodríguez como titular. El equipo tendría una base definida para el segundo encuentro ante Jorge Newbery.

El fútbol vuelve a ilusionar en Monteros y todas las miradas apuntan a Club Atlético Ñuñorco, que este fin de semana disputará su primer amistoso de preparación con una presencia estelar: Luis Miguel Rodríguez será titular en el equipo que se presentará ante su gente.

El regreso del “Pulga” genera una enorme expectativa en los hinchas del “Tigre Tucumano”, que esperan volver a disfrutar de su talento con la camiseta del club que lo vio nacer. Este primer encuentro servirá como una prueba clave para comenzar a delinear el once ideal de cara a la temporada.

Pensando en el segundo partido de la jornada, el probable equipo titular que se perfila estaría conformado por Gabriel Silva en el arco; Néstor Campos, Darío Romero y Facundo Albastray en defensa, junto a Emir Zuda; en el mediocampo, Ezequiel Sosa, Lucas Naranjo y Matías Medina; mientras que en la delantera aparecen Miguel Rodríguez, Carlos López y Sebastián Luna.

Más allá del resultado, el amistoso tendrá un condimento especial: será la primera oportunidad para que el público vea en acción a las nuevas incorporaciones y, sobre todo, el esperado retorno del Pulga, en una jornada que promete clima de fiesta en Monteros.