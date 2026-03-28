Video: El “ancazo” tucumano llegó al spot de la Selección Argentina rumbo al Mundial 2026

La Selección Argentina lanzó su spot para el Mundial 2026 con guiños a la cultura tucumana. Aparecen Mercedes Sosa y el viral “ancazo” que protagonizaron Marcelo Segura y Federico Pelli.

La Asociación del Fútbol Argentino presentó su nuevo spot institucional rumbo al Mundial 2026 y, en medio de una narrativa cargada de identidad y símbolos nacionales, incluyó un guiño inesperado que no pasó desapercibido: el viral “ancazo” tucumano se metió de lleno en la pieza audiovisual.

Bajo el lema “Argentina, un país con aura”, el video recorre distintos íconos culturales, sociales y deportivos del país, combinando emoción, historia y actualidad. En ese collage aparece la figura de Mercedes Sosa, una de las máximas representantes de la música popular argentina y orgullo de Tucumán, en una escena compartida con Charly García, generando uno de los momentos más potentes del spot.

Pero el detalle que encendió las redes fue la inclusión del episodio viral protagonizado por Marcelo “Pichón” Segura y el diputado Federico Pelli. El recordado “ancazo”, que había circulado masivamente en redes sociales, fue incorporado como parte de ese mosaico de escenas que buscan reflejar el ADN argentino en todas sus formas.

La elección no es casual: el spot apuesta a conectar con el público desde lo emocional y lo cotidiano, integrando tanto figuras consagradas como momentos virales que marcaron agenda en los últimos tiempos. Una estrategia que mezcla cultura popular, identidad regional y storytelling, muy en línea con las nuevas narrativas digitales.

Así, Tucumán no solo dice presente con su historia y su música, sino también con su impronta viral, demostrando que en el universo de la Selección Argentina todo suma cuando se trata de construir una identidad que represente al país entero.