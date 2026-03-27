El tiempo para este viernes 27 de marzo en Monteros

El Servicio Meteorológico Nacional informa que el cielo continuará cubierto y las probabilidades de lluvias ascienden a un 40%. Las marcas térmicas se mantienen por debajo de los 25°, pero a partir del sábado superarán esa barrera.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 18° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 99%. El viento corre del oeste a 4 km/h y la visibilidad es de 8 km.