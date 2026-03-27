Capacitación gratuita: Preventores y Preventoras Territoriales en Género

La Municipalidad de Monteros, a través de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad, anunció la apertura de inscripciones para la capacitación gratuita de Preventores y Preventoras Territoriales en Género. Esta propuesta busca fortalecer las herramientas comunitarias en materia de prevención y acompañamiento, promoviendo la igualdad y el respeto en los distintos ámbitos sociales.

Las inscripciones se realizarán los días lunes 30 y martes 31 de marzo, en la sede de la Dirección de Mujer, Género y Diversidad (Crisóstomo Álvarez 370), en horario de 8:00 a 13:00 y de 14:00 a 19:00 horas. La formación contará con cuatro clases presenciales que se dictarán los días 8, 15, 22 y 29 de abril en el CIC de Máxima (Ayacucho y Catamarca), de 15:00 a 17:00 horas.

La capacitación está avalada con certificación oficial del IPAP, lo que garantiza su validez y reconocimiento institucional. Desde la organización se invita a toda la comunidad interesada a participar de esta instancia formativa, que representa un paso importante en la construcción de territorios más justos, inclusivos y libres de violencia.