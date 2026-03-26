Video: Un ómnibus que intentó subir a un ferry en Bangladesh, cayó por la borda y hay 18 muertos

Un colectivo cayó a un río en Bangladesh durante una maniobra de embarque en un ferry y provocó al menos 18 muertos. Investigan fallas de seguridad en un país con antecedentes de accidentes similares.

Una tragedia conmociona a Bangladesh luego de que un colectivo de pasajeros cayera a un río mientras intentaba abordar un ferry, dejando al menos 18 personas fallecidas y varios heridos. El siniestro ocurrió durante una maniobra de embarque, cuando el conductor perdió el control del vehículo y terminó precipitándose al agua con decenas de ocupantes.

Equipos de rescate trabajaron intensamente en el lugar para recuperar los cuerpos y asistir a los sobrevivientes. Según los primeros reportes, varias personas lograron salir con vida, aunque otras quedaron atrapadas dentro del colectivo, lo que complicó las tareas de salvamento.

Las autoridades locales iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, en medio de fuertes cuestionamientos sobre las condiciones de seguridad en este tipo de traslados. No se descarta que factores como fallas mecánicas, errores humanos o sobrecarga hayan influido en el desenlace.

Este tipo de episodios no es aislado en Bangladesh, donde el transporte fluvial es ampliamente utilizado debido a la geografía del país. Sin embargo, la falta de controles estrictos, el mantenimiento deficiente y las condiciones precarias suelen estar detrás de tragedias que se repiten con frecuencia, generando preocupación tanto a nivel local como internacional.