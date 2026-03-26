Jaldo agradeció la donación de repelentes enviada por Santa Fe tras las inundaciones

El gobernador, Osvaldo Jaldo, expresó este jueves su agradecimiento al Gobierno de Santa Fe por el envío de 40.000 repelentes destinados a reforzar la prevención sanitaria en las zonas afectadas por las recientes inundaciones.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario destacó: “Agradecemos profundamente el gesto solidario del Gobierno y del pueblo de la provincia de Santa Fe, encabezado por el gobernador Maximiliano Pullaro, que en un momento difícil para Tucumán nos acompañan con el envío de 40.000 repelentes para reforzar las tareas de prevención sanitaria tras las inundaciones”.

En ese sentido, subrayó la importancia de la ayuda en el actual contexto de emergencia: “Esta donación representa una ayuda concreta para cuidar la salud de nuestras familias, especialmente en las zonas más afectadas, donde intensificamos los operativos casa por casa para prevenir enfermedades como el dengue y el chikungunya”.

Además, Jaldo puso en valor el trabajo conjunto entre provincias al remarcar: “Valoramos especialmente este acompañamiento que surge del trabajo conjunto y de un compromiso federal y solidario entre provincias”, y aseguró: “Ratificamos nuestro compromiso de seguir trabajando con responsabilidad y planificación para proteger a nuestra gente, fortaleciendo las políticas de prevención y el sistema de salud en todo el territorio”.

En este marco, el Gobierno santafesino concretó el envío de los repelentes como parte de un convenio de cooperación firmado entre Jaldo y Pullaro. La producción proviene del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de esa provincia.

La recepción del cargamento estuvo encabezada por el ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, quien destacó la importancia de fortalecer las medidas preventivas tras las lluvias.

Los repelentes serán distribuidos principalmente en las zonas más afectadas, especialmente en la localidad de La Madrid y el área Este provincial, mediante operativos casa por casa.

Desde la cartera sanitaria indicaron que estas acciones apuntan a prevenir enfermedades transmitidas por mosquitos, como dengue y chikungunya, en un contexto posterior a las inundaciones donde aumenta el riesgo epidemiológico.

Asimismo, se informó que Tucumán lleva más de 41 semanas sin casos de dengue, mientras que actualmente se registran 10 casos confirmados de chikungunya, situación que refuerza la necesidad de sostener las medidas de prevención.