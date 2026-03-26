Inició el ciclo lectivo 2026 en el Nivel Superior de instituciones monterizas

El ciclo lectivo 2026 del Nivel Superior comenzó oficialmente en la provincia, ayer miércoles 25 de marzo, con actos y actividades en distintas instituciones. En Monteros, dieron inicio a sus carreras cuatro establecimientos de gestión pública —IES Monteros Bernabé Aráoz, Escuela Normal Superior Julio A. Roca, Escuela de Comercio José de San Martín y el IES Villa Quinteros— junto al Instituto Superior San Cristóbal, de gestión privada. Cada uno celebró la apertura de un nuevo año académico con la expectativa de continuar formando profesionales en diversas áreas.

El acto central se realizó en Aguilares, con la presencia de la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la intendenta de la ciudad, Gimena Mansilla. También participaron la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el director de Educación Superior No Universitaria, Carlos Bulacio; la subdirectora de Formación Docente Continua e Investigación, Elma Ferrazzano; la directora del IES Aguilares, María Belén Lucero, además de autoridades municipales, equipos educativos y estudiantes.

En su mensaje, la ministra Montaldo destacó la importancia de este inicio: “Hoy comienza el nivel superior y realmente es un momento muy especial. Al iniciar este nuevo ciclo lectivo decimos que aceptamos y tomamos desafíos, pero con esperanza, que a través de la educación estos docentes van a ser capaces de generar una nueva ciudadanía, que podamos construir una sociedad más equitativa y que podamos resolver nuestras diferencias en una sana convivencia”.

En todas las instituciones de la provincia las actividades para primer año de todas las carreras se ejecuta con el desarrollo del Curso Introductorio, pon información clave para la vida académica de los ingresantes, como también con prácticas pedagógicas concretas, para favorecer el inicio de la trayectoria formativa profesional.