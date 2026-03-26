En el Hospital del Niño de Tucumán implantaron una válvula pulmonar a una paciente de 10 años

El servicio de Cardiología Infantil del Hospital de Niños, realizó con éxito una intervención de alta complejidad, se trata de un implante valvular pulmonar percutáneo en una paciente de 10 años, que evolucionó favorablemente y recibió el alta médica al día siguiente.

Este nuevo logro reafirma la capacidad del Sistema Público de Salud, a cargo del doctor Luis Medina Ruiz, para abordar patologías complejas con tecnología de avanzada y equipos altamente especializados, mejorando la calidad de vida de pacientes pediátricos.

El procedimiento fue encabezado por el cardiólogo infantil, doctor Antonio Cannata Sarmiento, quien explicó que la niña presentaba antecedentes de una cirugía previa por una cardiopatía congénita y, años después, desarrolló una endocarditis bacteriana que derivó en una insuficiencia pulmonar valvular severa.

Ante este cuadro, el equipo médico evaluó el caso y resolvió avanzar con un implante valvular pulmonar percutáneo, una técnica mínimamente invasiva que permite colocar una prótesis a través de una punción en la vena de la ingle, evitando una cirugía a corazón abierto.

“Se trata de un procedimiento de la más alta complejidad dentro de la cardiología de cardiopatías congénitas, tanto por la técnica como por los costos que implica”, detalló el especialista. En este caso, fue necesario preparar previamente el tracto de salida del ventrículo derecho mediante la colocación de un stent, dentro del cual se implantó la válvula.

El profesional destacó que, de no haber sido candidata a esta técnica, la paciente hubiera requerido una cirugía convencional con apertura de tórax y corazón, lo que implica mayores riesgos y tiempos de recuperación más prolongados. “Con este tipo de procedimientos buscamos aliviar la patología de manera menos invasiva, logrando una recuperación mucho más rápida”, señaló.

La evolución de la paciente fue altamente satisfactoria, tras la intervención, se le realizaron controles clínicos, ecocardiográficos y radiológicos que confirmaron el correcto funcionamiento de la válvula implantada, sin signos de insuficiencia ni obstrucciones. Además, la zona de acceso presentó una adecuada recuperación.

El procedimiento fue llevado adelante por un equipo multidisciplinario integrado por el jefe del servicio, doctor Ricardo Falú; el especialista invitado doctor Diego Antoni, de la Fundación Favaloro; la anestesióloga Diana del Carmen, junto a profesionales de enfermería e imágenes, cuya labor fue clave durante todo el proceso.

La intervención se realizó en la Unidad de Hemodinamia, que forma parte del Departamento de Cardiología Infantil del hospital, donde trabajan de manera articulada cardiólogos, cirujanos cardiovasculares e intervencionistas.

Desde el servicio destacaron además el respaldo institucional para la provisión de insumos y materiales de alta complejidad, lo que permite sostener este tipo de prácticas en el sistema público de salud.

El área atiende de manera integral distintas cardiopatías congénitas, realizando procedimientos como cierre de ductus, comunicaciones interauriculares (CIA), tratamiento de coartación de aorta y estudios diagnósticos mediante cateterismos, fundamentales para definir tratamientos quirúrgicos o intervencionistas.