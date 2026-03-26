jueves 26 de marzo de 2026
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26 Mar 2026

Cielo cubierto y amenaza de lluvias para el cierre de la semana

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima.

El Servicio Meteorológico informa que las próximas 48 horas el cielo permanecerá cubierto, con posibles lluvias aisladas, en especial en el sector de pie de cerro. La temperatura subirá el sábado para ubicarse en los 30°C.

Hoy en el departamento Monteros:

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 19° de mínima y 25° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 96%. El viento corre del oeste a 2 km/h y la visibilidad es de 6 km.

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