Planes sociales: 53 mil tucumanos dejarán de percibir 78 mil pesos mensuales

El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, confirmó la reducción de beneficiarios de programas sociales en Tucumán y precisó el impacto que tendrá la medida nacional en la economía provincial, en diálogo con La Gaceta Play

Al describir el escenario actual, el ministro social explicó: “En la provincia se administra en la actualidad un valor que vacila entre 76.000 y 77.000 planes. De ese total, prácticamente el 69,5% corresponden a Volver al Trabajo, con lo cual estamos en una cifra cercana a los 53.000 tucumanos y tucumanas que dejarían de percibir el día 5 de mayo, cuando cobren por última vez los 78.000 pesos correspondientes al mes de abril”, precisó.

En esa línea, Masso detalló la continuidad de otro segmento de beneficiarios. “Quedarían percibiendo el beneficio una cifra cercana a 22.600 tucumanos y tucumanas que van a seguir cobrando el Acompañamiento Social”, indicó a La Gaceta Play.

PLANES SOCIALES EN TUCUMAN

VOLVER AL TRABAJO: ABARCA A 53 MIL TUCUMANOS (SERIAN REEMPLAZADOS POR VOUCHERS)

ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL: 22.600 BENEFICIARIOS

TOTAL: 77.000

Impacto económico

Al analizar las consecuencias de la medida, el ministro remarcó la reducción de recursos que dejarán de circular en la economía local. “Vemos con preocupación que son prácticamente 4.250 a 4.300 millones de pesos que van a dejar de inyectarse en el consumo de la provincia”, afirmó.

Además, expuso las limitaciones presupuestarias que enfrenta la provincia para compensar esta situación. “No hay posibilidad alguna de que la provincia pueda ayudar más de lo que viene ayudando desde el punto de vista social a esos tucumanos y tucumanas que dejarían de percibir los 78.000 pesos”, sostuvo.

En ese contexto, el titular de la cartera social cuestionó el congelamiento de los montos. “La cifra quedó congelada en 78.000 pesos desde diciembre de 2023, cuando hoy debería ubicarse en el 50% del salario mínimo vital y móvil, es decir, cerca de 200.000 pesos”, señaló.

El ministro contextualizó la decisión dentro del esquema nacional de políticas sociales. “Esta decisión del Gobierno Nacional de prácticamente cerrar el programa Volver al Trabajo impacta a nivel país en cerca de 700.000 beneficiarios, que formaban parte del programa Potenciar Trabajo dividido en Acompañamiento Social y Volver al Trabajo”, explicó.

Asimismo, puntualizó el efecto directo en la provincia. “Tucumán se va a ver afectado en una cifra cercana a los 53.000 o 53.500 tucumanos y tucumanas”, agregó.

Al referirse al contexto económico, Masso describió las dificultades para sostener políticas públicas esenciales. “El gobernador marca en cada conferencia lo difícil que resulta cumplir con las obligaciones en salud, educación, políticas sociales y seguridad, ante la baja significativa de la coparticipación y la recaudación”, expresó.

En ese sentido, ejemplificó con el financiamiento de la asistencia alimentaria escolar. “El año pasado se ejecutaron más de 120.000 millones de pesos en alimentación escolar y el Gobierno Nacional aportó el 8,3%. Esa situación se mantiene en 2026, con menos ingresos y mayores costos”, indicó.

Incertidumbre

El funcionario también se refirió a las alternativas planteadas por Nación tras la eliminación de programas. “No hay ninguna cuestión segura que diga que los vouchers o la capacitación vayan a tener un ingreso económico garantizado”, advirtió.

A su vez, informó sobre gestiones realizadas ante autoridades nacionales. “Hemos tomado contacto con las autoridades nacionales y han reafirmado esta decisión”, afirmó.

Asistencia alimentaria

Masso destacó el esfuerzo provincial para sostener políticas de contención social. “El Gobierno garantiza 109.000 Tarjetas Alimentarias Independencia. Cuando se acredita el monto, se observa el movimiento que se genera en los comercios, en un contexto de recesión significativa”, señaló.

Además, cuantificó la inversión destinada a este programa. “Se trata de una inyección de 5.500 millones de pesos, mientras por otro lado se dejan de percibir casi 4.300 millones en la provincia”, comparó.

Asistencia a familias afectadas por inundaciones

En relación con la emergencia hídrica en el sur tucumano, el ministro detalló la situación actual y las acciones desplegadas. “Hoy tenemos familias en zonas muy bajas como Niogasta y en otros lugares donde no están inundadas, pero sí aisladas porque los caminos se han convertido en ríos”, describió.

Sobre el alcance de la asistencia, precisó: “No superan las 80 o 90 familias y las estamos asistiendo a través de las comunas, el Ministerio de Salud con medicamentos y el Ministerio de Desarrollo Social con alimentos”, indicó.

En ese sentido, el ministro social destacó el operativo realizado en una de las localidades más afectadas “La semana pasada asistimos a 1.106 familias de La Madrid. Fue una situación difícil, pero estuvimos presentes con todos los ministros, escuchando y dando respuestas”, expresó.

Finalmente, subrayó el avance en la etapa de emergencia. “Se avanza en el cierre de la ayuda inmediata para las familias afectadas por la inundación ocurrida hace 15 días”, concluyó, al destacar la continuidad de la asistencia estatal.