Monteros Vóley cayó en un partidazo ante UPCN y se quedó a un paso de la final

Monteros Vóley fue derrotado por UPCN en un ajustado 3-2 en San Juan y quedó eliminado en semifinales de la Liga de Voleibol Argentina. Federico Pereyra fue el máximo anotador del partido con 34 puntos.

Monteros Vóley quedó a las puertas de la final tras caer en un duelo vibrante frente a UPCN Vóley Club por 3-2 en San Juan. En un partido cargado de emoción y con un nivel altísimo, el conjunto tucumano luchó hasta el último punto, pero no logró forzar el tercer encuentro de la serie y se despidió del torneo con un destacado tercer lugar.

Los parciales de 22-25, 25-23, 25-18, 24-26 y 15-11 reflejan la paridad que se vivió a lo largo de todo el encuentro. El opuesto Federico Pereyra fue la gran figura del “Naranja” y del partido, con una actuación sobresaliente que lo llevó a sumar 34 puntos, liderando el ataque del equipo en momentos clave.

El primer set fue intenso desde el arranque, con ambos equipos jugando al límite. Monteros encontró respuestas en el poder ofensivo de Pereyra y Máximo Mansilla, mientras que el local respondió con Jerónimo Elgueta y Alejandro Toro. El cierre fue favorable para la visita, que mostró solidez en defensa con el líbero Lautaro Morales.

El segundo capítulo mantuvo la misma tónica, con un desarrollo punto a punto y máxima concentración en cada pelota. Esta vez, UPCN logró imponerse en el cierre para igualar el partido y empezar a inclinar la balanza a su favor.

En el tercer set, el conjunto sanjuanino pisó el acelerador y dominó con claridad, sellando el parcial 25-18 con una destacada tarea ofensiva. Sin embargo, Monteros no bajó los brazos y reaccionó en el cuarto set, donde la potencia de Pereyra y el trabajo en bloqueo de Benítez y Rajczakowski fueron claves para forzar el tie break.

En el set decisivo, UPCN tomó la iniciativa desde el inicio. Monteros logró descontar y ponerse 7-8, pero el local volvió a marcar diferencias en el tramo final y cerró el partido 15-11, poniendo fin al sueño del equipo tucumano.

Más allá de la eliminación, Monteros Vóley completó una campaña sólida en la Liga de Voleibol Argentina, consolidándose entre los mejores equipos del país y dejando una imagen de carácter, competitividad y crecimiento que ilusiona de cara al futuro.